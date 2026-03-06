Зимняя Олимпиада — 2026
Полеты над одним российским городом официально приостановлены

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на работу, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты вечером 6 марта, около 23:15 мск.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

Кроме того, в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.

Волгоград
аэропорты
ограничения
Росавиация
