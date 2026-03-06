Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:51

В Краснодаре закрыли небо

Временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Днем в пятницу, 6 марта, в аэропорту Краснодара ввели ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Они необходимы для безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

