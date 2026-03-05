Новые взрывы раздались в Абу-Даби

В Абу-Даби в районе международного аэропорта слышны взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Неоднократные взрывы слышны в Абу-Даби около международного аэропорта Заид, — говорится в сообщении.

Ранее в Дубае прогремели взрывы. Очевидцы сообщили, что слышали серию ударов в течение 10 минут. Взрывы также произошли в Кувейте и Катаре.

Позже появилась подробная карта объектов на Ближнем Востоке, которые пострадали после ответных ударов Ирана по Израилю и американским базам. На схеме были отмечены как военные, так и гражданские цели, включая отели, аэропорты и нефтяные танкеры. Карта включила в себя более 25 объектов и позволила оценить географию ударов по всему региону — от Кипра и Ирака до ОАЭ и Омана.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия стала более активно экспортировать нефть через порт Янбу в Красном море. Обычно королевство использовало порт Рас-Танура в Персидском заливе, но из-за постоянных ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива вывоз топлива стал сложнее.