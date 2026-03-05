Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта

У берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв, передает Reuters. В результате инцидента началась утечка нефти.

Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

Ранее сообщалось, что удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. В Средиземном море беспилотные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

Ранее эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

Кроме того, заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил о блокировке Ираном Ормузского пролива, важной мировой нефтяной артерии. По его словам, там якобы уже уничтожено более десяти нефтяных танкеров.