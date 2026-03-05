Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 03:27

Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта

Reuters: на танкере у берегов Кувейта произошел взрыв, началась утечка нефти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв, передает Reuters. В результате инцидента началась утечка нефти.

Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

Ранее сообщалось, что удар по российскому танкеру украинская сторона совершила 3 марта. В Средиземном море беспилотные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали газовоз «Арктик Метагаз». Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам.

Ранее эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

Кроме того, заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил о блокировке Ираном Ормузского пролива, важной мировой нефтяной артерии. По его словам, там якобы уже уничтожено более десяти нефтяных танкеров.

взрывы
танкеры
нефть
Кувейт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО заявили о готовности задействовать статью о коллективной обороне
Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта
Зеленский решил править вечно: он грозит ударами по Белгороду и Белоруссии
Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран
Варшава выступила против сил НАТО на Украине ради безопасности Польши
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил
«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому
«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита
Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта
Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости
Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки
Россия предложила посредничество между Ираном и США
Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР
Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы
Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок
В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт
Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ
Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет
Здание администрации в иранской провинции атаковали
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.