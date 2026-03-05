«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита

Две россиянки погибли в Таиланде при загадочных обстоятельствах с промежутком в пять лет. Они были участницами ретритов популярного гуру Артура Ситы. Некоторые граждане, долгое время прожившие в его центре на Самуи, сравнивают сообщество с сектой. Что на самом деле происходило на курорте — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели учениц гуру Ситы в Таиланде

На таиландском острове Самуи погибли две россиянки — последовательницы «духовного учителя» Артура Ситы (настоящая фамилия — Мамедов), уроженца Ярославля. По информации СМИ, 23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты скончалась 14 февраля, не приходя в сознание после несчастного случая, который близкие называют попыткой суицида. За пять лет до этого при странных обстоятельствах в ДТП погибла еще одна ученица гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери.

Сита начинал свою деятельность в России в начале 2000-х с групповых медитаций. Затем он перебрался из провинции в Москву, после чего улетел в Таиланд.

Бывшая участница ретритов Наталья утверждает, что поначалу поведение гуру не вызывало вопросов. Но со временем он стал проявлять агрессию, резко и грубо высказываться о людях, которые ему чем-то не угождали. По словам женщины, у фанатов Ситы появилась навязчивая идея — попасть любой ценой на его ретриты на Самуи. Люди занимали деньги, продавали вещи и месяцами копили средства.

Именно так и поступила Багирова — художница и фотограф. Она уехала к Сите в Таиланд и застряла в стране из-за пандемии. Девушка продала через знакомую квартиру своей матери в Твери. Все вырученные средства ушли на оплату ретритов, жилья и питания.

Жизнь художницы оборвалась при странных обстоятельствах. Она разбилась насмерть, управляя мотоциклом на ровной дороге без выбоин. При этом само транспортное средство осталось абсолютно целым.

По информации СМИ, после гибели Багировой Сита якобы забрал себе все ее имущество: ноутбук, профессиональную камеру, два айфона и планшет. Он заявил родственникам погибшей, что у девушки ничего не было.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что происходило на ретритах «духовного учителя» Ситы в Таиланде

Российская журналистка Лола Груздева провела в ретритном центре Ситы на Самуи пять лет. Покинув это место, девушка выступила с разоблачениями гуру. Она дала несколько интервью и опубликовала серию текстов в журнале Psychologies.

Груздева назвала сообщество Ситы сектой и охарактеризовала происходящее в ретритном центре как тоталитарные отношения с жесткой иерархией. По словам девушки, люди бесплатно работали на гуру, одним полагалось питание, другим — нет. На высшей ступени находились приближенные к «просветленному», далее шли волонтеры его продакшна, сотрудники ресторанов в Таиланде и Москве, а на низшей ступени — строители помещений.

«Кастовость поддерживалась за счет белых тарелок. Если тебе выделено питание, то его могут класть в белые или черные тарелки, в зависимости от того, кем ты работаешь. Если поваром или строителем — тарелки черные, а если переходишь на монтаж роликов — уже белые», — утверждает Груздева в своем материале.

Журналистка также подчеркнула, что Сита велел ей стоять перед ним нагишом и писал сообщения, лишенные духовности.

«Мог держать мне голову, прижиматься губами, головой к плечам. Нюхать. Кидал меня на кровать. Прижимал к стене», — сказала она в беседе с РЕН ТВ.

По словам девушки, к Сите попадали не только ведомые и доверчивые люди, но и те, кто потерял близкого человека и был надломлен. На ретриты также приезжали успешные бизнесмены. Груздева подчеркнула, что были даже олигархи, которые через несколько лет становились немногословными фанатиками без копейки в кармане.

Журналистка приехала на остров в тот момент, когда находилась на пике своей карьеры. У нее за плечами было несколько реализованных успешных проектов. Однако девушка чувствовала потребность в поиске духовного пути.

Почему сотни россиян едут к гуру Сите в Таиланд

Соцсети Ситы пестрят философскими фразами и размышлениями на тему Бога, любви, счастья и энергии. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ) у него более 370 тыс. подписчиков, во «ВКонтакте» — свыше 20 тысяч. В постах были размещены десятки восторженных комментариев, изобилующих эмодзи.

Артур Сита (настоящая фамилия — Мамедов) в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В 2024 году Груздева отреагировала на одну из таких публикаций, где было написано: «Бог — это всегда только твой личный опыт».

«Без опыта, который ты даешь, невозможно понять эту фразу ТАК», — отметила девушка, снабдив реплику тремя эмодзи в виде сердец.

В Москве и регионах работают рестораны Ситы. На страницах заведений можно найти следующие комментарии: «Круто!», «Счастье!», «Ура-а-а! Как же здорово! Такие невероятные подарки теперь можно делать!» Все они изобилуют смайликами в виде огоньков и сердечек.

Несмотря на то что после пандемии регулярно публикуются материалы с разоблачениями Ситы, люди по-прежнему посещают его ретриты и участвуют в сатсангах (общение с истиной, согласно индийской философии. — NEWS.ru).

«Моя приятельница спустя несколько этапов своих духовных поисков оказалась у него на Самуи, и там случился заметный шифт — человек превратился в зомби. И в ее конкретном случае понятно, что сработало как спусковой крючок — отчаянный внутренний голод по авторитетной мужской фигуре», — написала подписчица под одной из публикаций.

Пользователь Сети Юрий отметил, что перестал следить за деятельностью гуру пять лет назад, когда тот сделал платными доступы к своим старым записям и видео.

«Мне его видео очень помогли и пробудили интерес к медитации, самоисследованию. Но когда я включил его видео через пару лет, возникло чувство, что меня [обманули]. Что за человек в кадре? Внешне Артур, но не тот вайб, речь обо всем, но не о пробуждении», — написал мужчина.

Юрий добавил, что раньше ездил автостопом на мероприятие Ситы. В беседе с NEWS.ru мужчина рассказал, что в какой-то момент жизни гуру ему помог, но позже стал неинтересен. Юрий пояснил, что сейчас Сита выпускает буддийские медитации и практики осознанности, что стало слишком просто.

«Сейчас это для меня неактуально. В целом не могу сказать ничего плохого. Иногда я практикую просто для себя, возвращаюсь к этому. Но просто для того, чтобы успокоиться, может быть, посидеть в тишине, посозерцать свое дыхание. Не поклоняюсь этим мастерам», — сказал мужчина.

Еще один подписчик отметил, что знаком с Ситой с 2011 года.

«Сначала был интересный мальчик вроде как с духовным опытом. Когда полилось бабло, его как подменили. Не он первый, не он последний, кто не выдержал испытания золотом и медными трубами», — написал мужчина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, в начале духовного пути Сита пересказывал своими словами Ошо (индийский религиозный и духовный лидер. — NEWS.ru), а также популярные книги по адвайте (индийское философское учение) и медитации.

Пользовательница Дарья написала, что Ситу будто подменили в 2018 году.

«Тот Артур мертв. Сита до 2018-го и после — это как два разных человека. Возникла авторитарная секта, из которой уже много лет не могут (некоторые не хотят) выбраться десятки людей. Очень жаль», — написала девушка.

NEWS.ru не удалось связаться с Ситой на момент выхода материала.

