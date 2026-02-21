12 лет колонии кришнаиту-педофилу: о чем молчат адепты скандальной религии

Свердловский областной суд приговорил местного патологоанатома Сергея Окладникова к 12 годам колонии за изнасилование 12-летней девочки. Мужчина — адепт учения Кришны и чуть больше года назад учредил в Екатеринбурге свою религиозную организацию. Это не первое подобное дело, связанное с кришнаитами. В колонке для NEWS.ru кандидат исторических наук и сектовед Александр Чаусов объяснил, почему различного рода девиации могут быть заложены в доктрине этого движения.

Что произошло в Екатеринбурге

10 февраля Свердловский облсуд поставил точку в процессе над 33-летним патологоанатомом детской больницы Сергеем Окладниковым, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Как установило следствие, мужчина организовывал религиозные «уроки», в которых участвовала семья потерпевшей. Несколько месяцев Окладников якобы читал с ребенком священные писания, а впоследствии предложил «ученице» устроить ритуальное «бракосочетание». Когда родные школьницы об этом узнали, то написали заявление в полицию. И шлейф аналогичных происшествий тянется за адептами веры в Кришну в России долгие годы.

Но для начала стоит разобраться, что вообще из себя представляет кришнаизм. Наиболее известной религиозной организацией, которая распространяет его доктрину, считается Международное Общество Сознания Кришны (МОСК). В пособии Новосибирского апологетического центра про нее говорится: «Тоталитарный культ восточного направления, характеризующийся насаждением среди адептов антипатриотических и антинациональных воззрений, пренебрежительного отношения к нечленам культа».

В справочнике «Сектоведение. Тоталитарные секты» профессора Александра Дворкина дается более сложное определение: «Псевдоиндуистская синкретическая прозелитствующая постмодернистская неоязыческая тоталитарная секта».

Проще говоря, из этого следует, что кришнаизм не имеет никакого отношения к традиционному индуизму. Он впитал в себя элементы других религиозных течений, а его последователи ведут активную экспансию с вербовкой новых адептов.

Откуда взялся кришнаизм

Становление кришнаизма в том виде, в котором мы его знаем, началось в конце 1960-х годов. Фармацевт из Калькутты Абхай Чаран Де к 70 годам внезапно понял, что он был «избран» Кришной, чтобы нести истину о нем на Запад. Взяв себе имя Бхактиведанта Свами Прабхупада, индиец отправился в Нью-Йорк, где основал религиозную организацию — ту самую МОСК.

Он же написал две ключевые для кришнаизма книги «Бхагавад-гита как она есть» и «Шримад Бхагаватам». Первая — это фрагмент древнеиндийского эпоса «Махабхарата», повествующий о битве на священном поле Куру с комментариями самого Прабхупады. Вторая — сборник пространных поучений гуру, которые кришнаиты считают невероятно ценными.

Кришна держит вожжи колесницы Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Западе новое религиозное движение быстро набрало популярность, поскольку на публичном уровне транслировало идеи мира, равенства, братства, добра и милосердия. Не стоит забывать, что США 1960-х — это время хиппи. То есть практически все то же самое плюс запрещенные вещества.

В СССР учение пришло ближе к концу 1980-х, когда в стране появилось первое официальное отделение МОСК. При этом Прабхупада впервые посетил Советский Союз еще в 1971-м.

Намек на большой криминал

Репутацию движения подпортила книга «Обезьяна на шесте — убийства, безумие и кришнаиты» журналистов Линдси Грусон и Джона Хьюберна, опубликованная в 1988 году. Ее авторы утверждали: МОСК — это своего рода ОПГ, которая не гнушалась торговлей наркотиками и оружием, организацией проституции, использованием рабского труда и прочими стандартными для тоталитарных культов вещами.

При этом в доктринальных трудах самих кришнаитов можно найти тезисы о «неполноценности» тех, кто не входит в МОСК. В «Бхагавад-гите как она есть» Прабхупада разделяет всех людей на две категории. Первая — бхакти, или вайшнавы, они же «преданные», то есть члены МОСК. Вторая — шудры, «демоны», о которых гуру говорит следующее:

«Даже если такие нечестивцы очень образованны, они все равно остаются глупцами и низшими из людей, тогда как человек, поглощенный деятельностью в сознании Кришны, является садху, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Что касается безбожников, то, чтобы уничтожить их, Верховному Господу нет необходимости приходить Самому, как это было в случае с демонами Раваной и Камсой. У Него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей».

Есть у МОСК и своя политическая платформа. Это так называемый Манифест Варнашрамы. Он сводится к тому, что кришнаиты должны захватить власть в мире и установить тотальный глобальный контроль. Сами адепты утверждают, что это не доктринальная литература, а просто мнение одного из членов сообщества. Однако этот человек по имени Харикеша Свами до 1998 входил в руководящий совет МОСК. То есть был одним из верховных гуру организации, директивы которого обязательны к исполнению.

Члены движения Харе Кришна принимают участие в параде Фото: Michael Debets/Global Look Press

«Посвяти всего себя»

Кришнаиты в России при любом удобном случае заявляют, что практически ничем не отличаются от христиан — просто Христа называют Кришной. Но это, мягко говоря, не совсем так. Вот как характеризовал свое божество Прабхупада:

«Во вселенной великое множество мошенников. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может провести любого… Если Кришна решит обмануть кого-либо, Он сделает это лучше, чем любой другой. Его величие не односторонне, оно всеобъемлюще».

Не нужно быть религиоведом, чтобы понять — с Христом эта характеристика не соотносится никак.

Еще более «скользкий» момент, связанный с адептами кришнаизма, — «нестандартное» отношение к супружеской жизни. Согласно доктрине, вайшнавы должны полюбить Кришну всей душой и разумом, отдать этому «абсолюту» буквально всех себя. Многие адепты видят в Кришне объект для подражания. При этом одним из сквозных сюжетов связанной с ним мифологии являются его «развлечения» с девочками-пастушками гопи.

В то же время правила брака у кришнаитов строго регламентированы: секс даже в семье возможен только «без вожделения» и исключительно для зачатия детей. В какую конструкцию в итоге могут порой сложиться два этих полюса, показала история патологоанатома Окладникова.

Справедливости ради скажем, что руководство и адепты МОСК такие трактовки отметают и публично выступают за семейные ценности. И тем не менее случаи, подобные тому, что произошел в Екатеринбурге, наводят на некоторые размышления.

Читайте также:

Секта Муна определяет политику Японии: что это значит

Криминальная столица Европы: беженцы превратили Польшу в «Укрополь»

«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией