Криминальная столица Европы: беженцы превратили Польшу в «Укрополь»

Польские власти с ужасом ждут наплыва мигрантов после завершения конфликта на Украине. Особые опасения у Варшавы вызывает приток бывших бойцов ВСУ и всплеск преступности, который он может спровоцировать. Политический аналитик Александр Чаусов в своей колонке для NEWS.ru рассказал, почему поляки не любят украинских беженцев и какие еще миграционные проблемы угрожают Европе.

Почему Польша столкнется с проблемой ОПГ

Глава польской полиции генерал Марек Боронь в интервью Gazeta Wyborcza сообщил, что ожидает всплеска преступности в стране после окончания конфликта на Украине. По его мнению, в будущем в Польшу потянутся многие бойцы и наемники ВСУ. Вместе с ними в республику попадет современное оружие, которое будет востребовано у представителей различных криминальных группировок.

Впрочем, Польша и так давно стала не только одним из ключевых прибежищ украинских мигрантов в Европе, но и полигоном для организованной преступности. Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что по состоянию на сентябрь 2025 года в его стране находились около 1 млн украинских беженцев. При этом из них были трудоустроены, по различным сведениям, порядка 700 тыс. человек.

Те, кто не смог найти работу, нередко попадают в полноценные ОПГ, которые промышляют бандитизмом с элементами работорговли. Издание Warsaw в феврале сообщило о крупной преступной сети, в которой украинские «боссы» держали в рабстве десятки соотечественников. Людей использовали для производства и распространения наркотиков. За малейшее неповиновение, например поход в туалет в неурочное время, пленники получали дубинкой по голове.

Как поляки относятся к украинским беженцам

Для польского населения незаконная деятельность украинцев — далеко не секрет. Местные жители как могут сопротивляются наплыву мигрантов из соседней страны. Первые протестные акции против беженцев прошли в Польше еще в июле 2022 года. Тогда несколько тысяч жителей Варшавы вышли на улицы с лозунгом «Тут есть Польска, не Укрополь!»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Протестные настроения постепенно растут. В мае 2025-го на уличную акцию против мигрантов в Варшаве собрались 15 тыс. человек. Хотя отдельно об украинцах никто не говорил, участники митинга заявляли, что беженцев в Польшу вытесняет Германия — страна, которая также оказалась одним из главных европейских приютов для релокантов с Украины.

Помимо организованных акций, польские «правые» на ежедневной основе выдавливают нежелательный украинский контингент из страны. Так, в 2024 году некий гражданский патруль в Гданьске начал отлавливать и избивать украинцев на улицах.

Судя по всему, устали от надоедливых беженцев и польские власти. С апреля 2022 года украинцев начали выселять из центров размещения и отменили выплаты местным семьям, которые взяли их к себе на содержание. Впрочем, с учетом оставшихся в Польше мигрантов эффективность этих мер пока вызывает вопросы.

Кого полякам ждать на огонек

Польское издание NDP открыто называет Варшаву, наводненную украинскими бандами, криминальной столицей Европы. Но наркотики, рабский труд и торговля людьми — не все проблемы, которые предстоит решать польским властям.

Боронь, заявивший о возможном притоке подготовленных бойцов с современным оружием, в своих опасениях абсолютно прав. Оборот огнестрела на Украине не контролируется, и польские пограничники вряд ли смогут справиться с колоссальной волной вооруженных и отбитых на голову людей.

Кроме украинских гостей, в Польшу нагрянут уроженцы Южной Америки — в ВСУ ранее была сформирована специальная «Латиноамериканская бригада». Когда в 2023–2024 годах Варшава решила «поиграть» с миграционными квотами ЕС и пресечь поток выходцев из Средней Азии и Африки, она открыла двери южноамериканцам. Логика была простой: они, как и поляки, — католики, а значит, как-нибудь стерпится-слюбится.

Украинские наемники Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда, сразу по прибытии эти ценные специалисты развернули в республике преступные сети с наркоторговлей, вооруженными нападениями и изнасилованиями. Например, в июле 2024 года шестеро «латиносов» заманили в машину, опоили и изнасиловали 20-летнюю уроженку Польши. Это лишь один из многочисленных неприятных примеров.

Пока количество таких гостей относительно невелико — всего около 16 тыс. человек. Но, как говорится, лиха беда начало. Существует большая вероятность того, что латиноамериканский контингент ВСУ после конфликта на Украине потянется в ближайшую «гостеприимную» республику — там ведь свои.

Так что уже очень скоро поляки услышат не только громкое «Хай живэ, ляхи», но и «Буэнос диас, голодранцы». В этой ситуации очень хочется искренне и от всей души пожелать «победы в тяжелейшей и кровопролитнейшей борьбе» всем сторонам назревающего конфликта.

Читайте также:

Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки

«Это очень страшно». Как поляки возненавидели украинцев

Бледнел, ерзал, поднюхивал: что случилось с Зеленским на переговорах в США