12 марта 2026 в 17:13

«По указанию президента»: Захарова о помощи России Ирану

Захарова: Иран запросил у России гуманитарную помощь

Мария Захарова, 2018 год Мария Захарова, 2018 год Фото: МИД РФ
Тегеран запросил у Москвы гуманитарную помощь, рассказала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Иран сообщил о серьезных разрушениях медучреждений, а также большом число раненых — женщин и детей.

В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов. По указанию президента Российской Федерации организуется доставка из нашей страны соответствующей гуманитарной помощи иранскому народу, — уточнила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Москва подготовила собственные предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана. По ее словам, содержание инициатив не разглашается.

Также дипломат заявила, что в результате ракетных атак США и Израиля на Иран пострадали не только административные здания, но и уникальные архитектурные памятники. Она отметила, что многие из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

