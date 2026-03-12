Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:18

Вагон на полном ходу протаранил грузовик в российском регионе

Пять вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области

Фото: t.me/zmsutskr
В Тамбовской области с рельсов сошли пять пустых вагонов, один из которых затем врезался в грузовик, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел на подъездном пути станции Жердеевка.

В результате происшествия пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. В настоящий момент к месту происшествия направлен восстановительный поезд, — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем следователи выяснили, что вагоны с зерном могли сойти с рельсов в Пермском крае из-за плохого состояния железнодорожного полотна. Еще одной причиной аварии неисправность ходовой части поезда.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги. Мужчины пересекали железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Расследование ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая квалифицирует нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

