15 февраля 2026 в 15:01

Появились кадры последствий ДТП с легковушкой и вагоном

Три человека пострадали при столкновении машины с вагоном поезда в Лыткарино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля с грузовым вагоном на железнодорожных путях в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. ДТП произошло в районе населенного пункта Лыткарино.

На кадрах видно искореженную иномарку серебристого цвета. Судя по опубликованной фотографии с места происшествия, удар был настолько сильным, что в автомобиле сработали подушки безопасности. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее во Владивостоке произошел конфликт между водителем и двумя мужчинами, закончившийся ДТП. По предварительным данным, подозреваемый специально наехал на пострадавших, которые оказались на капоте, а потом упали на асфальт. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».

До этого на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи погибли два человека. Их автомобиль упал в реку Сахрай. Согласно предварительной информации, жертвами происшествия оказались 17-летний подросток и 37-летний мужчина.

