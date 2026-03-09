Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 23:29

Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана

WSJ: Трамп может убрать нового аятоллу Ирана руками Израиля за несговорчивость

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вашингтон готовит удар по новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома, говорится в статье.

В частности, речь идет о полном прекращении ядерных разработок, которые ведет Тегеран. Примечательно, что непосредственным исполнителем ликвидации, согласно данным издания, должен выступить не американский спецназ, а военные Израиля.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что американская военная операция против Ирана пока находится на начальной стадии, но вскоре последует фаза максимально мощных ударов. Их цель — полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Он подчеркнул готовность Вашингтона задействовать весь имеющийся арсенал для выполнения поставленных задач.

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин указал, что президенту США необходимо завершить ближневосточный конфликт до конца марта. В противном случае военная кампания в Иране спровоцирует резкий рост цен на бензин внутри страны.

