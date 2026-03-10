Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 00:36

«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана

Трамп заявил, что США топят иранские корабли из-за дополнительного веселья

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные предпочитают топить иранские корабли, а не захватывать их, потому что «это веселей», заявил президент США Дональд Трамп на республиканской конференции во Флориде. При этом лидер не уточнил, в разговоре с кем он получил такую информацию.

Я спрашиваю: «Что за корабли?». «Отличные, сэр. Лучшие из имеющихся». Я спрашиваю: «Почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить?» Он сказал: «Топить их веселей», — поделился Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Иранские силы активно противодействуют, нанося удары по американским базам и союзникам в регионе.

Ранее сообщалось, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось после дружеского визита в Индию. Американская сторона назвала судно «законной целью».

До этого The Washington Post указало, что иранские суда «Шабдис» и «Барзин» покидают китайский порт Гаолан с грузом химикатов, необходимых для ракетной программы Тегерана. По информации издания, в порту Чжухая производится погрузка перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива, крайне необходимого Ирану.

Дональд Трамп
корабли
Иран
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил планы США отменить «нефтяные» санкции
Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе
Нефть марки Brent рухнула ниже $90
Составили список опасных вредных привычек: как уберечь себя от менингита
«Чертовски разгромили»: Трамп озвучил, чего ожидал от Ирана
При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель
«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана
«Их флот на дне»: Трамп похвастался уничтожением иранских кораблей
В Киеве озвучили, сколько денег Украина задолжала городу
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.