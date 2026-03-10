«Так веселей»: Трамп объяснил, почему США топят корабли Ирана

Американские военные предпочитают топить иранские корабли, а не захватывать их, потому что «это веселей», заявил президент США Дональд Трамп на республиканской конференции во Флориде. При этом лидер не уточнил, в разговоре с кем он получил такую информацию.

Я спрашиваю: «Что за корабли?». «Отличные, сэр. Лучшие из имеющихся». Я спрашиваю: «Почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить?» Он сказал: «Топить их веселей», — поделился Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Иранские силы активно противодействуют, нанося удары по американским базам и союзникам в регионе.

Ранее сообщалось, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось после дружеского визита в Индию. Американская сторона назвала судно «законной целью».

До этого The Washington Post указало, что иранские суда «Шабдис» и «Барзин» покидают китайский порт Гаолан с грузом химикатов, необходимых для ракетной программы Тегерана. По информации издания, в порту Чжухая производится погрузка перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива, крайне необходимого Ирану.