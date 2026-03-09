Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 10:05

«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море

Аналитик Фариназу: хуситы могут стать реальной угрозой для кораблей США

Корабль США Корабль США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Йеменские хуситы при вступлении в ближневосточный конфликт могут стать реальной угрозой для американских кораблей, задействованных в операции против Ирана, заявил в беседе с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии Робинсон Фариназу. По его словам, это возможно, если участники движения «Ансар Аллах» пополнили свои запасы дронов и ракет после продолжительной кампании в Красном море.

У них особое положение — они контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, на другой стороне которого Африка. Так что справа у них Красное море, а слева — Аравийское, — подчеркнул аналитик.

Таким образом целью хуситов может стать любой американский авианосец, направляющийся через Красное море в сторону Персидского залива или идущий оттуда, уточнил Фариназу. Также он выразил мнение, что отправка флота США в Ормузский пролив не восстановит судоходство, поскольку судовладельцы не рискнут танкерами из-за угрозы ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. Как уточнил президент Украины Владимир Зеленский, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские эксперты вылетели на следующий день.

