09 марта 2026 в 10:50

Политолог ответил, станет ли новый верховный лидер Ирана целью США

Политолог Самонкин: Иран не позволит США убить нового верховного лидера страны

Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Иран не позволит США убить нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, ответственные иранские ведомства сделают все, чтобы обезопасить главу государства.

Сейчас Иран полностью учитывает ошибки прошлого, и вполне возможно, что противовоздушная оборона и усиление безопасности главы государств будет у Ирана в приоритете. Как говорится, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Мне кажется, что иранские спецслужбы и иранские военные ведомства сделают все для того, чтобы обеспечить безопасность нового лидера страны в таких непростых условиях, ― сказал Самонкин.

Политолог отметил, что в исламском мире гибель лидера не всегда приводит к немедленным переговорам. Наоборот, это зачастую провоцирует ответные действия, что и произошло после смерти аятоллы Али Хаменеи, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Республики. Он является сыном погибшего аятоллы.

