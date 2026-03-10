«Тактика оправдана»: военэксперт оценил стратегию Ирана в войне с США

Соединенные Штаты не смогут вести продолжительную войну с Ираном, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, американская сторона столкнулась с финансовыми сложностями, поскольку рассчитывала на быстрое завершение операции на Ближнем Востоке.

Иран делает все абсолютно правильно. Здесь абсолютно верно выбрана стратегия. Соединенные Штаты не рассчитывали на подобного рода сценарий. И естественно, сейчас они находятся в крайне невыгодном положении. Более того, тактика на истощение очень оправдана. И сейчас США все больше и больше ввязываются в ту войну, которую они попросту не потянут, уже сейчас есть материальные трудности, — высказался Марочко.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что война с Ираном может привести к серии терактов в США. По его словам, Вашингтон слишком рано говорит о победе над Тегераном, не учитывая возможных последствий.

До этого зарубежные СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа ошиблась в своих прогнозах относительно способности Ирана к длительному сопротивлению. В Вашингтоне рассчитывали на крах режима в Тегеране после убийства верховного лидера Али Хаменеи и нескольких военных чиновников.