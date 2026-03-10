Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:30

Стало известно о пяти странах, втянувшихся в конфликт на Ближнем Востоке

Axios: четыре страны НАТО и Австралия втянулись в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция, Греция, Британия, Турция и Австралия втянулись в конфликт на Ближнем Востоке со стороны США и Израиля, пишет Axios. Отмечается, что такого массового участия не было со времен Холодной войны.

Это не Третья мировая война. Но, возможно, мы подошли к ней ближе, чем когда-либо за последние десятилетия. В этот кризис вовлечено больше стран, больше великих держав и больше пересекающихся конфликтов, чем в любой другой кризис со времен холодной войны, — говорится в материале.

Сообщается, что Франция направила атомный авианосец в район Восточного Средиземноморья, поддерживая корабли Великобритании после нападения беспилотника иранского изготовления на ее военную базу на Кипре. Дополнительно усилили присутствие на острове Греция и Турция, давно конфликтующие государства-члены НАТО, чьи боевые самолеты теперь размещены по обе стороны границы, разделяющей территорию острова последние 50 лет.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал. После падения обломков ракеты администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор ударам, связанным с напряжением обстановки вокруг Ирана.

Ближний Восток
НАТО
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Джаред Лето нашел способ заработать на российских поклонниках
Мостовой ответил, изменилась ли игра «Спартака» с приходом Карседо
В ВОЗ заявили о поддержке Ирана из-за угрозы кислотных дождей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.