Стало известно о пяти странах, втянувшихся в конфликт на Ближнем Востоке Axios: четыре страны НАТО и Австралия втянулись в конфликт на Ближнем Востоке

Франция, Греция, Британия, Турция и Австралия втянулись в конфликт на Ближнем Востоке со стороны США и Израиля, пишет Axios. Отмечается, что такого массового участия не было со времен Холодной войны.

Это не Третья мировая война. Но, возможно, мы подошли к ней ближе, чем когда-либо за последние десятилетия. В этот кризис вовлечено больше стран, больше великих держав и больше пересекающихся конфликтов, чем в любой другой кризис со времен холодной войны, — говорится в материале.

Сообщается, что Франция направила атомный авианосец в район Восточного Средиземноморья, поддерживая корабли Великобритании после нападения беспилотника иранского изготовления на ее военную базу на Кипре. Дополнительно усилили присутствие на острове Греция и Турция, давно конфликтующие государства-члены НАТО, чьи боевые самолеты теперь размещены по обе стороны границы, разделяющей территорию острова последние 50 лет.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал. После падения обломков ракеты администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор ударам, связанным с напряжением обстановки вокруг Ирана.