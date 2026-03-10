«Толкнул меня»: невестка Алибасова ответила на обвинения в разгроме дома

Супруга Бари Алибасова — младшего, Арина, заявила корреспонденту NEWS.ru, что муж толкнул ее в комод во время ссоры, отчего тот разбился. По ее словам, вызванная полиция не предприняла никаких мер к мужчине.

Инцидент произошел во время дня рождения дочери Арины и Бари, Эммы. На семейное торжество Арину не пригласили. Женщина приехала поздравить малышку, но ее выгнали. Она рассказала, что муж резко схватил ее перекинул через свое плечо и вынес в подъезд. Затем бросил ее сумочку и пальто вслед за ней, приказывая немедленно уйти. Закрыв дверь на замок, он спокойно пропустил внутрь гостей, пришедших на день рождения ее дочери, но категорически отказывался впустить обратно саму хозяйку дома, а при очередной попытке войти все закончилось толчками и вызовом полиции.

Бари снова меня не пустил, толкнул об комод в прихожей. Я упала на комод, комод разбился. Когда я встала, Бари вышел с камерой и начал снимать этот комод, приговаривая: «Господи, какой ужас, ты разбила комод», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова — младшего с супругой. Отмечается, что причиной стал возраст их общей дочери, которой на момент заседания еще не исполнилось 10 месяцев.