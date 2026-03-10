«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной

Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх в Италии. Это победа стала первой для РФ на этих соревнованиях. Кому 23-летняя спортсменка посвятила свой успех, как триумф объяснил ее тренер Юрий Пешков, что известно о девушке — в материале NEWS.ru.

Как Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде

9 марта Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх 2026 года. Спортсменка выступала в классе LW6/8-2 (для спортсменов с поражением одной верхней конечности. — NEWS.ru) и преодолела трассу за минуту 15,60 секунды. Серебро досталось француженке Орели Ришар, а бронза — шведке Эббе Орсьо.

Ворончихина разрыдалась после того, как завоевала золотую медаль. Видео опубликовал Паралимпийский комитет России. Сразу после победы спортсменка обратилась к матери.

«Мама, получилось», — сказала Ворончихина.

Для Варвары эта медаль стала второй на Паралимпиаде. Ранее она завоевала бронзу в скоростном спуске. После победы Ворончихиной впервые с 2014 года прозвучал российский гимн на церемонии награждения Паралимпийских игр. В скоростном спуске среди мужчин бронзу взял Алексей Бугаев.

Что сказал тренер Ворончихиной о ее триумфе на Паралимпиаде-2026

Ворончихина своим трудом заслужила золото Паралимпиады-2026, заявил в беседе с NEWS.ru ее тренер Юрий Пешков. Он отметил, что испытал восторг в тот момент, когда спортсменка стала первой.

«Я очень рад за нее. Любой тренер на моем месте радовался бы золоту Паралимпиады. Варя — упертая и целеустремленная с самого детства. Она долго шла к золоту и заслужила его. Молодец!» — сказал Пешков.

Он напомнил, что Ворончихина также выступит в слаломе и гигантском слаломе. По мнению тренера, его подопечная способна победить в этих дисциплинах.

Варвара Ворончихина, завоевавшая золотую медаль в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Италии Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

«Я жду еще медали. Пока не успокоился. Эта девчонка может [завоевать награды]», — добавил Пешков.

Что известно о российской горнолыжнице Ворончихиной

Ворончихина родилась 14 ноября 2002 года в Слюдянском районе Иркутской области. Девочка появилась на свет без части левой руки и с рождения имеет инвалидность. Варвара никогда не испытывала комплексов по этому поводу. У нее не было проблем в общении со сверстниками.

Детство Ворончихиной прошло в Байкальске, расположенном неподалеку от курорта «Гора Соболиная». Там в шесть лет она встала на горные лыжи под руководством тренера Пешкова из школы «Сибскана». На начальном этапе карьеры спортсменка столкнулась с вопросом финансирования: Варваре нужны были средства для покупки профессиональной экипировки, а также для участия в выездных сборах и соревнованиях.

В 2014 году о талантливой девочке узнала известный тренер по художественной гимнастике Ольга Буянова. С ее подачи в Иркутске был организован благотворительный аукцион для поддержки детей с инвалидностью, занимающихся спортом. Часть вырученных средств направили Варваре, чтобы помочь ее семье с покупкой дорогой профессиональной экипировки (лыжи, ботинки, шлем, очки, спусковой костюм).

В 2016 году Ворончихина начала заниматься под руководством заслуженного тренера России Александра Назарова. Впоследствии девушка переехала в Москву, где поступила в Российский университет спорта ГЦОЛИФК.

Ворончихина не попала на Паралимпиаду в Пхенчхан в 2018 году из-за юного возраста. К Играм в Пекине 2022 года она подошла в прекрасной форме. В январе 2022 года девушка сенсационно завоевала шесть медалей на чемпионате мира в Норвегии, включая два золота в суперкомбинации и супергиганте. Она также выиграла общий зачет Кубка мира. Однако из-за санкций российские спортсмены не были допущены к участию в соревнованиях.

«Мне было тяжело осознать и принять это решение. Первая мысль, которая была у меня в голове: неужели все это зря?» — зявила горнолыжница.

Варвара Ворончихина Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

Варвара является заслуженным мастером спорта России. Сейчас она представляет Москву и Иркутскую область, тренируясь в школе «Буревестник».

Любимая цитата Ворончихиной принадлежит Шарлю де Голлю: «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов». Несмотря на плотный график тренировок и сборов, горнолыжница находит время для общения с болельщиками в соцсетях, где делится фотографиями с соревнований и моментами из жизни. Она черпает вдохновение в конкуренции и ценит в людях искренность.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. [Посвящаю медаль] и всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — сказала Ворончихина после триумфа на Играх-2026.

С победой Варвару поздравил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Это первое золото Игр с 2018 года, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе. Очень счастлив за Варвару. Она — самая молодая спортсменка в делегации, но давно тренируется. Делали попытку, чтобы ее допустили до Паралимпиады‑2018, но не удалось. Ее не допустили по возрасту, очень она переживала. За это время она участвовала во многих соревнованиях, на Кубке мира перед Играми взяла три золотые медали. Мы за нее очень рады. Тренеры проделали колоссальную работу. Для нас всех это важный день», — сказал Рожков.

10 марта Ворончихина не смогла финишировать в супергиганте в рамках суперкомбинации, поскольку выехала за пределы трассы. Спортсменка досрочно завершила соревнования. Рожков заявил, что Варвара чувствует себя хорошо и будет выступать на следующих стартах.

Сколько россиян выступают на Паралимпиаде-2026

На зимних Паралимпийских играх — 2026 в Италии выступают шесть россиян. Все они были допущены до стартов под флагом и гимном страны. Россия претендует на медали не только в горнолыжном спорте, но и в других дисциплинах.

Лыжник Иван Голубков является девятикратным обладателем Кубка мира, шестикратным чемпионом мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В Италии он будет бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 км.

Иван Голубков (Россия) на дистанции спринта среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Лыжница Анастасия Багиян дебютировала на Паралимпиаде-2026. Девушка выступает в классе NS1 (с нарушением зрения). На счету Багиян три золота чемпионата России и пять золотых медалей Кубка страны. В январе спортсменка победила в женском масс-старте на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Финстерау (Германия).

Багиян стала победительницей спринта на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. Это вторая золотая медаль России на соревнованиях. Спортсменка также выступит в гонках на 10 и 20 км.

Дмитрий Фадеев долгое время выступал на любительском уровне в сноуборде. В 2020-м во время отдыха на горнолыжном курорте в Шерегеше ему ампутировали ногу из-за сложного перелома, однако он не бросил спорт. Фадеев является четырехкратным чемпионом России.

Российский сноубордист Филипп Шеббо является внуком актрисы Галины Польских. Ему ампутировали ногу после аварии, вызванной неисправностью заднего колеса мотоцикла. Во время курса реабилитации Шеббо начал заниматься сноубордом. С 2019-го он выступает на профессиональном уровне. Атлет является победителем Кубка Европы, чемпионом России и обладателем Кубка страны.

