Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады

Российский горнолыжник Алексей Бугаев пришел третьим в скоростном спуске на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Игр. Спортсмен преодолел трассу за 1 минуту 18,94 секунды и завоевал бронзовую медаль.

Золото досталось швейцарскому лыжнику Робину Кюшу. Ему удалось показать результат в 1 минуту 17,79 секунды.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Она смогла завоевать бронзовую медаль в скоростном спуске среди женщин, выступающих стоя. Российская сборная впервые за 12 лет выступает на Играх с флагом и гимном.

До этого президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.