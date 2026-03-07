Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:27

Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады в скоростном спуске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский горнолыжник Алексей Бугаев пришел третьим в скоростном спуске на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Игр. Спортсмен преодолел трассу за 1 минуту 18,94 секунды и завоевал бронзовую медаль.

Золото досталось швейцарскому лыжнику Робину Кюшу. Ему удалось показать результат в 1 минуту 17,79 секунды.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Она смогла завоевать бронзовую медаль в скоростном спуске среди женщин, выступающих стоя. Российская сборная впервые за 12 лет выступает на Играх с флагом и гимном.

До этого президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.

Италия
Паралимпиада
горные лыжи
медали
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.