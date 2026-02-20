Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 23:36

Рухнувшая на Олимпиаде горнолыжница перенесла пятую операцию на ноге

Горнолыжница Вонн перенесла заключительную операцию после перелома ноги на ОИ

Фото: Pascal Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении очередного этапа борьбы за здоровье: спортсменка перенесла пятую по счету операцию на ноге, которую сломала во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Шестичасовое вмешательство прошло успешно, сообщила сама горнолыжница на своей странице в социальной сети X.

Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку, — написала Вонн.

Падение произошло 8 февраля. 41-летняя спортсменка рухнула сразу после старта, и ее пришлось эвакуировать с трассы на вертолете. Несмотря на серьезность травмы и долгий путь к восстановлению, Вонн заявила, что ни секунды не жалеет об участии в Играх и уходить из спорта снова не планирует. Она уже завершала карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но в конце 2024-го совершила громкое возвращение.

После выписки из итальянской клиники спортсменка вернулась в США, где продолжит реабилитацию. Вонн становилась олимпийской чемпионкой в 2010 году, считается четырехкратной обладательницей Кубка мира и обладательницей 83 наград на этапах.

Ранее финский фристайлист Элиас Лаюнен попал в больницу после неудачного приземления во время квалификационных соревнований в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен упал на спину, к нему немедленно подъехала машина скорой помощи.

падения
операции
горные лыжи
Олимпиада
