Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

«Французский гроздевой» — популярный высокоурожайный сорт томатов среднего срока созревания, выведенный сибирскими селекционерами. Это универсальное растение, которое прекрасно плодоносит как в открытом грунте, так и в теплицах, радуя дачников обильным урожаем независимо от капризов погоды.

Свое название сорт получил неслучайно: его небольшие, аккуратные плоды сливовидной формы собраны в крупные, плотные кисти, напоминающие виноградные грозди. На одной ветке может завязываться до 15–20 помидорчиков, которые созревают практически одновременно.

Плоды отличаются насыщенным сладким вкусом с легкой кислинкой и очень плотной, мясистой мякотью, благодаря чему они идеально подходят для цельноплодного консервирования и засолки — томаты не трескаются и сохраняют форму. Благодаря сибирскому происхождению сорт устойчив к перепадам температуры и основным заболеваниям, а его дружная отдача урожая позволяет собрать максимальное количество плодов за короткое лето.

«Французский гроздевой» станет настоящей находкой для тех, кто ценит стабильность, вкус и красоту помидоров на грядке и в банках.

