Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:35

Слои картофеля, лука и шампиньонов заливаю яйцом со сметаной — и в духовку: нежнее, чем жюльен, и проще простого

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слои картофеля, лука и шампиньонов заливаю яйцом со сметаной — и в духовку: нежнее, чем жюльен, и проще простого. Беру картофель, свежие шампиньоны и репчатый лук — и готовлю ароматную запеканку прямо в духовке.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или праздничного обеда. Его необычность в том, что нежная заливка из яиц и сметаны пропитывает каждый слой, создавая удивительную сливочную текстуру, а грибы придают блюду изысканный аромат.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, сочные шампиньоны и карамелизованный лук в нежнейшей сметанно-яичной заливке, под аппетитной румяной корочкой. Блюдо настолько сытное и ароматное, что напоминает лучшие ресторанные жюльены, но готовится в разы проще и быстрее.

Для приготовления вам понадобится: шесть средних картофелин, триста граммов свежих шампиньонов, две луковицы, три яйца, двести миллилитров сметаны, пятьдесят граммов твердого сыра, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Лук нарежьте полукольцами, грибы — тонкими пластинками. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и жарьте еще пять-семь минут до выпаривания жидкости. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем до однородности.

В форму для запекания выложите половину картофеля, затем слой грибов с луком, накройте оставшимся картофелем. Залейте все яично-сметанной смесью. Сверху посыпьте тертым сыром.

Запекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке сорок — сорок пять минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Готовой запеканке дайте немного остыть, затем подавайте к столу.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Просто натрите 3 картофелины и получите лепешку вкуснее пиццы: из доступных продуктов
Общество
Просто натрите 3 картофелины и получите лепешку вкуснее пиццы: из доступных продуктов
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза
Семья и жизнь
Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза
Готовим постный винегрет без майонеза быстро
Семья и жизнь
Готовим постный винегрет без майонеза быстро
Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета
Семья и жизнь
Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета
рецепты
ужины
картофель
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.