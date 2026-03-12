Слои картофеля, лука и шампиньонов заливаю яйцом со сметаной — и в духовку: нежнее, чем жюльен, и проще простого

Слои картофеля, лука и шампиньонов заливаю яйцом со сметаной — и в духовку: нежнее, чем жюльен, и проще простого. Беру картофель, свежие шампиньоны и репчатый лук — и готовлю ароматную запеканку прямо в духовке.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или праздничного обеда. Его необычность в том, что нежная заливка из яиц и сметаны пропитывает каждый слой, создавая удивительную сливочную текстуру, а грибы придают блюду изысканный аромат.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, сочные шампиньоны и карамелизованный лук в нежнейшей сметанно-яичной заливке, под аппетитной румяной корочкой. Блюдо настолько сытное и ароматное, что напоминает лучшие ресторанные жюльены, но готовится в разы проще и быстрее.

Для приготовления вам понадобится: шесть средних картофелин, триста граммов свежих шампиньонов, две луковицы, три яйца, двести миллилитров сметаны, пятьдесят граммов твердого сыра, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Лук нарежьте полукольцами, грибы — тонкими пластинками. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы и жарьте еще пять-семь минут до выпаривания жидкости. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем до однородности.

В форму для запекания выложите половину картофеля, затем слой грибов с луком, накройте оставшимся картофелем. Залейте все яично-сметанной смесью. Сверху посыпьте тертым сыром.

Запекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке сорок — сорок пять минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Готовой запеканке дайте немного остыть, затем подавайте к столу.

