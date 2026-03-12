Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Готовим постный винегрет без майонеза быстро

Готовим постный винегрет без майонеза быстро
Хотите подать яркий салат без капли жира? Постный винегрет — это классика, которая спасает в пост и просто радует вкусом. Готовится легко из базовых овощей.

В постный винегрет кладем вареные свеклу, картофель, морковь и квашеную капусту — все по 200 г. Добавляем 2 маринованных огурца, 1 луковицу и зеленый горошек для свежести. Нарезаем все кубиками, мешаем аккуратно, чтобы свекла не окрасила все в красный. Заправляем 2 ст. л. растительного масла, солью, перцем и каплей уксуса по вкусу. Это 150 ккал на порцию — сплошная польза для пищеварения и витаминов. В постный период такой салат идеален: сытный, но легкий, как весенний ветерок.

Попробуйте сегодня — и постный винегрет станет вашим фаворитом.

Ранее мы поделились рецептом постного салата цезарь.

