Салат с курицей и ананасом — тот самый, который просят повторить все гости

Сочетание курицы с ананасом — классика, которая никогда не надоедает. Нежное куриное мясо, сладкий сочный ананас, тертый сыр и легкая чесночная нотка создают идеальный баланс вкусов. Этот салат хорош и на праздничном столе, и на обычный ужин. А готовится он настолько просто, что справится даже ребенок.

Отварите 300 г куриного филе до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Если хотите более пикантный вкус, возьмите копченую куриную грудку — салат сразу заиграет новыми нотками. Откройте банку консервированных ананасов (300 г), слейте сироп, нарежьте ананасы кубиками.

Натрите на терке 200 г твердого сыра (берите тот, что нравится, любой подойдет). Чеснок — два зубчика — пропустите через чеснокодавку. В большой миске соедините курицу, ананасы, сыр и чеснок.

Заправляем майонезом — ложки 3–4, смотрите по консистенции, чтобы не сухо и не слишком жидко. Солим, перчим по вкусу и аккуратно перемешиваем. Все, можно пробовать!

Для красивой подачи можно использовать кольцо для салата или просто выложить горкой на тарелку, украсив зеленью и дольками ананаса.

Совет: для более легкого варианта замените майонез на смесь сметаны с горчицей или натуральный йогурт — салат станет менее калорийным, но не менее вкусным.

