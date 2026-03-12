«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины

Положение Украины ухудшится из-за роста цен на нефть и сырье, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, даже утвержденные Евросоюзом €30 млрд могут превратиться в меньшую сумму на фоне инфляции и подорожания энергоносителей.

Положение Украины ухудшится по двум причинам. Первая — рост цен на нефть и сырье. Это ударит по бюджету европейцев. ЕС принял решение наскрести €30 млрд, несмотря на протесты Словакии и Венгрии. Эти средства могут превратиться в условные €25 млрд из-за роста цен. Во-вторых, часть стран, та же Испания, уже сейчас болезненно реагируют на действия США [на Ближнем Востоке]. Я думаю, что найдутся еще государства, которые решат, что их помощь Украине слишком велика. Они могут выступить за сокращение дотаций. Поэтому киевский режим ощутит достаточно серьезные проблемы, — пояснил Кнутов.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна будет блокировать выделение Украине кредита в €90 млрд, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так Будапешт в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского снять энергетическую блокаду.