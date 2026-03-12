Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:11

«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины

Военэксперт Кнутов: рост цен на нефть ухудшит положение Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Положение Украины ухудшится из-за роста цен на нефть и сырье, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, даже утвержденные Евросоюзом €30 млрд могут превратиться в меньшую сумму на фоне инфляции и подорожания энергоносителей.

Положение Украины ухудшится по двум причинам. Первая — рост цен на нефть и сырье. Это ударит по бюджету европейцев. ЕС принял решение наскрести €30 млрд, несмотря на протесты Словакии и Венгрии. Эти средства могут превратиться в условные €25 млрд из-за роста цен. Во-вторых, часть стран, та же Испания, уже сейчас болезненно реагируют на действия США [на Ближнем Востоке]. Я думаю, что найдутся еще государства, которые решат, что их помощь Украине слишком велика. Они могут выступить за сокращение дотаций. Поэтому киевский режим ощутит достаточно серьезные проблемы, — пояснил Кнутов.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна будет блокировать выделение Украине кредита в €90 млрд, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Так Будапешт в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского снять энергетическую блокаду.

Украина
Евросоюз
Испания
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
IT-эксперт ответил, помогут ли пейджеры при отключении мобильного интернета
Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.