В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха Турэксперт Абасов: цены на туры выросли на 18% из-за войны на Ближнем Востоке

Разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт уже привел к подорожанию зарубежных туров для россиян на 12–18%, заявил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов в беседе с ИС «Вести». По его словам, ранее значительную долю рынка занимали ОАЭ, которые предлагали туристам доступный стыковочный хаб.

И соответственно, <…> как мы видим, уже удорожание туров на 12–18%. Это в том числе зависит и от того, какими стыковочными рейсами мы будем летать, — отметил Абасов.

Именно переход на альтернативные маршруты, по мнению Абасова, стал причиной роста цен. Теперь, в связи с закрытием ближневосточного направления, туроператорам приходится переориентироваться на другие транзитные узлы — Азербайджан, Турцию и Китай, а турпотоки перенаправлены в Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не повлияло на рост спроса на внутренний туризм. Но он не исключил, что перекос произойдет ближе к лету.