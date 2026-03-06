Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 20:23

Названы две страны, которые переживут ядерную войну

Mirror: ядерную войну могут пережить только Австралия и Новая Зеландия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Исследование показало, что ядерную войну переживут только Австралия и Новая Зеландия, пишет Mirror. Согласно расчетам, применение 12 тыс. ядерных боеголовок приведет к катастрофическим последствиям для планеты и наступлению «ядерной зимы».

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон детализировала последствия: сажа и пепел от сгоревших городов закроют солнце, вызвав десятилетнее похолодание. Регионы вроде американского штата Айова покроются снегом и станут непригодны для сельского хозяйства, а глобальный голод, по ее словам, добьет даже тех, кто переживет первые взрывы.

Ученые полагают, что только Австралия и Новая Зеландия обладают уникальным набором факторов для выживания: географическая удаленность от ядерных держав, способность производить продовольствие в условиях похолодания и низкая плотность целей. Однако, по словам эксперта, людям в любом случае придется бороться за еду, жить под землей и существовать в темноте из-за разрушения озонового слоя и радиационной угрозы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трагедии в Хиросиме и Нагасаки станут «детской игрой в песочнице», если в скором времени действительно произойдет ядерный конфликт. Так он ответил на вопрос, что будет, если страны Запада попробуют решить конфликт с Москвой, как с Ираном.

ядерные войны
Австралия
Новая Зеландия
страны
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане
Катар вынес решение по застрявшим на лайнере из-за Ирана россиянам
В ООН назвали число жертв в Иране
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших детей в Нижнем Новгороде
Пожарные экстренно выехали на пожар в махачкалинской многоэтажке
Россия вернула из украинского плена трех курян
Вторая группа вернувшихся из плена бойцов СВО приземлились в Подмосковье
Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику
Месси обвинили в поддержке бесчинств Трампа на Ближнем Востоке
«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана
Иран вновь атаковал Израиль
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.