Названы две страны, которые переживут ядерную войну Mirror: ядерную войну могут пережить только Австралия и Новая Зеландия

Исследование показало, что ядерную войну переживут только Австралия и Новая Зеландия, пишет Mirror. Согласно расчетам, применение 12 тыс. ядерных боеголовок приведет к катастрофическим последствиям для планеты и наступлению «ядерной зимы».

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон детализировала последствия: сажа и пепел от сгоревших городов закроют солнце, вызвав десятилетнее похолодание. Регионы вроде американского штата Айова покроются снегом и станут непригодны для сельского хозяйства, а глобальный голод, по ее словам, добьет даже тех, кто переживет первые взрывы.

Ученые полагают, что только Австралия и Новая Зеландия обладают уникальным набором факторов для выживания: географическая удаленность от ядерных держав, способность производить продовольствие в условиях похолодания и низкая плотность целей. Однако, по словам эксперта, людям в любом случае придется бороться за еду, жить под землей и существовать в темноте из-за разрушения озонового слоя и радиационной угрозы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что трагедии в Хиросиме и Нагасаки станут «детской игрой в песочнице», если в скором времени действительно произойдет ядерный конфликт. Так он ответил на вопрос, что будет, если страны Запада попробуют решить конфликт с Москвой, как с Ираном.