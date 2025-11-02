«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США

Возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.

Сейчас США собираются провести ядерный взрыв. В свое время говорили, что после этого человечество должно опомниться и понять, что такое ядерная война. Видимо, американцы пришли к этому выводу. Президент [США Дональд Трамп] заявил об этом — первое лицо в государстве. Пусть проводят испытания на атолле Бикини (полигон ядерных испытаний США. — NEWS.ru). У них есть специальное место для ядерных испытаний. Когда мир увидит, что это такое, может быть, они одумаются. Они не верят в то, что это что-то страшное. Сейчас одна ракета может быть гораздо мощнее всех бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки американцами, — объяснил Колесник.

Ранее в соцсети Truth Social президент США Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире.