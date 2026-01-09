Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?

Народная артистка СССР Алла Пугачева, экс-депутат Госдумы Владимир Жириновский и прорицатель Вольф Мессинг заявляли, что 2027 год может стать переломным в истории человечества. Что они предрекли России, к чему, по их мнению, нужно готовиться?

Что сказал о 2027 годе Жириновский

В 2021 году, за полгода до своей смерти, экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в 2027 году Европа может начать полномасштабный конфликт с РФ. В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что подготовка к «настоящей войне» уже ведется: НАТО и Украина проводят совместные учения, к российским границам постепенно подводятся войска, а под вывеской «помощи» Киеву скрывается процесс «складирования» вооружения.

«Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия», — предрек Жириновский.

Также при жизни депутат уверял, что все, кто готовили эту войну — «США, блок НАТО, Польша, Украина», — в конце концов «будут уничтожены». Он предполагал, что «победа будет за русскими», а через 30–40 лет потомки будут благодарить тех, кто помешал началу третьей мировой войны в 2022 году.

«Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире. Все будут учить русский, а не английский, расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. Наши граждане наконец получат нормальные, хорошие условия для жизни», — заверил Жириновский.

Что сказала о 2027 годе Пугачева

В интервью в сентябре 2025 года Алла Пугачева рассказала, что ее бабушка умела колдовать, и намекнула, что сама владеет магическим даром. После исполнительница заверила, что знает, что случится в 2027 году, но говорить об этом не имеет права. Певица загадочно намекнула, что РФ ждут серьезные перемены, которые увидят люди в этот год: «Давай доживем до 2027 года. Запомни: 27 год!».

Комментаторы в Сети иронично заметили, что, если бы Пугачева действительно обладала даром предвидения, она бы не уехала из России, бросив многомиллионную недвижимость. Некоторые пользователи вспомнили четыре ее неудачных брака, которых «тоже можно было избежать, имей она магические способности».

Часть зрителей уверены, что в 2027 году Пугачева «переживет медийную смерть» и «конец эпохи Примадонны». Они не исключают, что для нее этот год станет временем, когда «все пройдет», а мир, который она знала 20 лет назад, больше не вернется.

Что сказал о 2027 годе Мессинг

Легендарный ясновидящий Вольф Мессинг, чьи заслуги проверял лично Иосиф Сталин, говорил о двух возможных сценариях 2027 года. По его мнению, наш мир навсегда изменится 26 февраля 2026 года, когда человечество окажется на главной «развилке» своей истории. Мессинг предвидел, что если люди пойдут по мирному пути и выберут дальнейшее развитие, то нас ждут полеты к звездам уже в 2040 году, а также победа над старением и создание технологий по исцелению любых болезней.

В случае эскалации 2027-й может стать годом полномасштабного мирового кризиса — экономического, климатического, военного. Человечество может откатиться в каменный век, пойдя по пути регресса, считал пророк. Что за выбор будет стоять перед человечеством в феврале 2026 года, Мессинг не уточнял. При этом приписываемые пророку предсказания до сих пор не подтверждены официальными источниками.

