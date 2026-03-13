Нарколог раскрыла неприятную правду о фруктовом вине

Фруктовое вино наносит серьезный удар по организму, провоцируя неалкогольную жировую болезнь печени, заявила NEWS.ru врач — психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Саунова. По ее словам, этот напиток также создает критическую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг и эндокринную систему.

Даже легкие и фруктовые вина создают нагрузку на ЖКТ, печень, сердце, мозг и эндокринную систему. Хотя такие напитки кажутся безопасными из-за натурального происхождения, исследования показывают, что они содержат высокую концентрацию сахара вместе с этанолом. Это усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Также этанол совместно с легкоусвояемыми углеводами повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени, инсулинорезистентности и ожирения даже при умеренном потреблении, — пояснила Саунова.

Ранее нарколог Сергей Литков заявил, что алкогольная зависимость может проявляться в виде нарушений сна, раздражительности и внутреннего напряжения, возникающих в трезвом состоянии. По его словам, увеличение толерантности к спиртному — тоже тревожный признак.