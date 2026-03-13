Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене

Банк России опубликовал исследование, согласно которому резкое снижение ключевой ставки до 3% станет фатальной ошибкой для экономики страны. Искусственное стимулирование спроса при текущих условиях приведет к масштабному перегреву и катастрофическим последствиям, уверены аналитики регулятора. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, как это повлияет на стоимость товаров первой необходимости и что будет, если кредиты резко подешевеют.

О чем говорится в исследовании аналитиков ЦБ

Данное исследование стало ответом на предложения ряда политиков и бизнесменов о форсированном снижении ключевой ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предостерегала, что подобные меры — это «путь в гиперинфляцию», который неизбежно приведет к исчезновению долгосрочного кредитования и разрушению инвестиционного климата.

«Необоснованное смягчение ДКП (денежно-кредитной политики. — NEWS.ru), выходящее за рамки контрциклической политики, несет значительные риски для экономики», — отмечают авторы аналитической записки Банка России.

По их прогнозам, кратковременный рост ВВП очень быстро сменится глубоким спадом, а долгосрочные перспективы развития страны окажутся под угрозой из-за потери экономической стабильности. Главной опасностью эксперты называют раскручивание инфляционной спирали, способной в течение нескольких лет достичь уровня 100%. Высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения приведут к тому, что экономика утратит все возможности для нормального наращивания предложения, полностью повторив негативный опыт 1990-х годов.

К чему приведет резкое снижение ставки

Сейчас ключевая ставка составляет 15,5%, годовая инфляция находится около 5,8%, инфляционные ожидания населения — 13%, ставки по депозитам — в районе 13–14%, ставки по кредитам — от 17–20% и выше.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, если Банк России будет быстро снижать ключевую ставку (скажем, до 3–6%), то это будет иметь ряд негативных последствий.

«Ставки по депозитам быстро снизятся до 3–6% вслед за ключевой ставкой. В результате у граждан и компаний существенно снизится склонность к сбережению и возрастет склонность к потреблению», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что, хотя в моменте ставки по кредитам могут пойти вниз, затем ситуация может измениться. Если банковский сектор придет к выводу, что ЦБ не ведет активной борьбы с инфляцией, кредитные организации начнут включать в ставки существенную премию за инфляционные риски. Как следствие, стоимость кредитов может превысить даже текущие значения.

На фоне низких ставок по вкладам в рублях россияне снова начнут открывать депозиты в долларах и евро. Доверие к национальной валюте будет подорвано. В этой ситуации «неминуемо произойдет ее девальвация (курс доллара превысит отметку 100 и затем пойдет еще выше)», подчеркнул аналитик.

Васильев допустил, что снижение склонности к сбережению в рублях, ослабление рубля и возросшие инфляционные ожидания населения и бизнеса приведут к ускоренному росту цен. При бездействии ЦБ это раскрутит маховик гиперинфляции (как это, например, было в 1990-е годы в России).

Аналогичную точку зрения в беседе с NEWS.ru выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, резкое снижение «ключа» раскрутит инфляционную спираль, приведет к потере доверия к рублю, а бизнес и граждане начнут уходить в другие валюты или переходить на бартер, как в 1990-е.

К чему приведет гиперинфляция

Гиперинфляция обесценит сбережения граждан. Реальные доходы россиян и бизнеса будут быстро сокращаться, считает Васильев.

По словам эксперта, существует риск возврата к массовой валютизации экономики, когда цены снова начнут номинировать в условных единицах (у. е.). Кроме того, рынок долгосрочного кредитования, включая ипотеку, может практически исчезнуть. Итоговый эффект окажется прямо противоположным ожиданиям сторонников оперативного снижения ключевой ставки, которые выступают за это ради доступности «длинных» кредитов, резюмировал Васильев.

Эксперт напомнил, что при гиперинфляции в 1990-х цены на условные гречку и бензин могли удваиваться за несколько месяцев.

Когда нам ждать ставку в 3–4%

По прогнозу Васильева, ключевая ставка в ближайшие годы вернется к 3–4% (если не будет каких-то резких изменений). К концу 2026 года показатель снизится до 12%, а к концу 2027-го — до 10%, отметил он.

«Ставка на уровне 3–4% возможна только при устойчивом снижении инфляции к целевым 4% и стабилизации ожиданий населения и бизнеса, чего пока нет», — объяснил NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Эксперты сходятся во мнении, что текущая траектория денежно-кредитной политики (ДКП) может быть скорректирована под влиянием новых внешних или внутренних «шоков».

По словам Васильева, в случае улучшения геополитической обстановки и ослабления санкционного давления можно ожидать нового этапа укрепления рубля, что ускорит замедление инфляции и, соответственно, темпы снижения ключевой ставки.

Однако существует и альтернативный сценарий. «Реализация проинфляционных рисков, будь то внешние факторы (новые санкции, мировая рецессия, ослабление рубля) или внутренние условия (чрезмерное смягчение бюджетной политики, резкий всплеск потребительского спроса), потребует ужесточения монетарной политики. В такой ситуации Банк России, вероятно, будет вынужден приостановить цикл снижения ставки», — пояснил эксперт.

Аксаков при этом призвал к взвешенному подходу. «Центральный банк все правильно делает, снижая ключевую ставку постепенно, исходя из уровня инфляции и других параметров. Поэтому снижение ключевой до 3–4% я ожидаю в течение двух лет. В следующем году допускаю, что она снизится до 5–7%, а через год возможно снижение и до 3%, а может быть, даже ниже», — заключил он.

