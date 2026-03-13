«Аэрофлот» сможет перевозить на 230 тыс. пассажиров больше

«Аэрофлот» проведет перекомпоновку салонов на 29 самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320ceo. Это связано с реализацией шагов по повышению доступности авиаперевозок и унификации интерьеров воздушных судов. Кресельная емкость лайнеров вырастет за счет уменьшения бизнес-класса и увеличения эконома.

В результате реконфигурации 22 из 37 самолетов Boeing, рассчитанных на перевозку 20 пассажиров в бизнесе и 138 — в экономе, получится салон на 162 места (12 — бизнес, 150 — эконом). 15 самолетов этой модели сохранят нынешнюю компоновку салона на 158 кресел и будут использоваться на направлениях с повышенным спросом премиального сегмента класса обслуживания.

Семь самолетов Airbus смогут перевозить 158 пассажиров (8 — бизнес, 150 — эконом) вместо 140 (20 — бизнес, 120 — эконом). Таким образом, все данные модели, находящиеся у «Аэрофлота», получат новую конфигурацию салона.

Общий объем кресельной емкости узкофюзеляжного флота «Аэрофлота» составит 214 кресел (+1,5%). В сумме благодаря новой компоновке салонов авиакомпания ежегодно сможет перевозить до 230 тыс. дополнительных пассажиров. В рамках реализации программы используются сертифицированные кресла с соблюдением фирменных цветов «Аэрофлота» и сохранением идентичности салонов каждого лайнера. Шаг кресел во всех классах обслуживания останется в рамках стандартов авиаперевозчика.

Завершить работы по реконфигурации салонов самолетов планируется в течение второго квартала 2026 года. На данный момент перекомпоновка выполнена на шести воздушных судах. Работы проводятся на базе дочернего провайдера технического обслуживания и ремонта «Аэрофлот Техникс».

