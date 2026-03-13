Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:17

Стало известно, когда шумомеры для авто появятся на дорогах Москвы

Ликсутов: шумомеры для авто могут поступить в эксплуатацию в Москве в 2027 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве готовятся к внедрению приборов, фиксирующих уровень шума от транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, которые приводит ТАСС, если все необходимые законодательные решения будут приняты, техника может поступить в эксплуатацию уже в 2027 году.

Ликсутов отметил, что разработка шумомеров велась по просьбам горожан, которые жаловались на громкую езду автомобилей. Заммэра напомнил, что работа над проектом длилась около двух лет. Прибор уже создан и даже прошел сертификацию в Ростесте, однако для его практического применения требуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях, объяснил он.

Мы попросили Московскую городскую думу обратиться с этим предложением в Госдуму РФ для того, чтобы эти изменения были сделаны. Мы рассчитываем, что, наверное, в этом или в следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы, — отметил Ликсутов.

Ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер рассказал, что мессенджер iMessage может быть полезен для пользователей iPhone из Москвы в случае проблем с интернетом. По его словам, для связи также можно использовать традиционные СМС-сообщения.

автомобили
устройства
разработки
Москва
шумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ
В одной из областей России запретили грузовики ради сохранности асфальта
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.