Стало известно, когда шумомеры для авто появятся на дорогах Москвы

В Москве готовятся к внедрению приборов, фиксирующих уровень шума от транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, которые приводит ТАСС, если все необходимые законодательные решения будут приняты, техника может поступить в эксплуатацию уже в 2027 году.

Ликсутов отметил, что разработка шумомеров велась по просьбам горожан, которые жаловались на громкую езду автомобилей. Заммэра напомнил, что работа над проектом длилась около двух лет. Прибор уже создан и даже прошел сертификацию в Ростесте, однако для его практического применения требуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях, объяснил он.

Мы попросили Московскую городскую думу обратиться с этим предложением в Госдуму РФ для того, чтобы эти изменения были сделаны. Мы рассчитываем, что, наверное, в этом или в следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы, — отметил Ликсутов.

