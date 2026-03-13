Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:41

Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам

Политолог Безпалько: соглашение по мирным переговорам станет крахом Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев не желает идти на уступки в мирном урегулировании кризиса, поскольку любой компромисс станет политической смертью для президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По словам политолога, в случае завершения активных боевых действий и проведения выборов в стране все негативные последствия конфликта будут списаны на действующую власть.

Переговоры Украины и РФ обессмысливаются, потому что Киев не идет на определенные уступки, которых от него ждут. Здесь, у нас в Москве, диалог имеет смысл, когда обе стороны готовы к компромиссным решениям. Если Украина не идет на них, то и обсуждать нечего. Почему Киев не хочет идти на уступки? Потому что мирное урегулирование — это смертельный приговор для всего политического класса на Украине, в том числе и для самого Зеленского. Он обессмысливает переговоры. Пройдут выборы, абсолютно все негативные стороны конфликта спишут на президента страны, его будет нещадно критиковать оппозиция, которая, может быть, ничем лучше и не будет. Но у нее появится такая возможность. Зеленский все это понимает, — пояснил Безпалько.

По его мнению, президент Украины прекрасно осознает эти риски, включая возможные уголовные преследования. Политолог не исключил, что ответственность за коррупционный скандал в стране после окончания конфликта также полностью переложат на Зеленского.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что позиция Зеленского, который не идет на уступки в переговорах по урегулированию конфликта, оказывает серьезное влияние на жизнь украинских граждан. Он также отметил, что Россия всегда была готова к компромиссам для разрешения ситуации.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
