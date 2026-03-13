Эксперт объяснил, могут ли США пойти на еще одно ослабление санкций

Эксперт объяснил, могут ли США пойти на еще одно ослабление санкций Политолог Родионов: США могут ослабить запрет на экспорт нефти из России

США могут пойти на очередное смягчение запрета на экспорт российской нефти, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, заявил РИА Новости директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. По мнению эксперта, Вашингтон будет принимать хаотичные тактические меры для стабилизации рынка, но не решится на широкое снятие ограничений.

Если конфликт затянется и ситуация с высокими ценами на нефть сохранится, да, они могут пойти на то, чтобы разрешить экспорт еще партии, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Минфин США временно снял санкции с операций по продаже российской нефти. Ограничения не будут применяться к сырью, загруженному на суда до 12 марта. Разрешение на проведение таких операций действует до 11 апреля.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сияйрто обратился к Евросоюзу с призывом последовать примеру Вашингтона и приостановить запрет на поставки российской нефти. Он считает, что Брюссель должен отреагировать на подорожание нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.