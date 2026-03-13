Королевская семья Британии: новости, журналисты скрыли беременность Кейт

Журналисты намеренно скрывали беременность принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в то время, когда она ждала первенца. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 13 марта?

Почему журналисты скрывали беременность Миддлтон

В Высоком суде Лондона рассматривается иск младшего сына короля Карла III принца Гарри к таблоидам. Он обвиняет Daily Mail в том, что тот незаконно собирал информацию о нем и других членах семьи.

Показания по делу дала репортер Mail on Sunday Шарлотта Гриффитс. Она заявила, что с уважением относится к частной жизни членов монархии и в доказательство своих слов рассказала, что знала о первой беременности Миддлтон еще до официального объявления, но сознательно не стала раскрывать информацию.

По ее словам, супруг Кейт принц Уильям сообщил гостям на частной вечеринке в 2012 году, что его жена не сможет присоединиться к компании из-за токсикоза.

«Я упустила сенсацию, чтобы сохранить дружбу и потому, что знала, где проходит граница, и решила ее не переходить», — заявила она.

Журналист также отметила, что редактор Джорди Грейг, который на тот момент занимал должность редактора издания, был «весьма раздосадован», когда дворец подтвердил беременность спустя три дня.

Кейт Миддлтон с новорожденным сыном Джорджем и принцем Уильямом покидают родильное отделение Линдо при больнице Святой Марии в Лондоне, 23 июля 2013 года Фото: John Stillwell/Pool/Global Look Press

Гриффитс отрицает использование незаконных методов сбора информации, таких как взлом голосовой почты или выманивание данных. По ее словам, всю публикуемую информацию ей удавалось узнавать на светских мероприятиях или от друзей Уильяма и Гарри.

Почему Карла III и Миддлтон освистали на публике

Король Британии Карл III вместе с членами семьи и всей нацией отпраздновал День Содружества в Вестминстерском аббатстве. Это было первое совместное появление Виндзоров на публике после ареста экс-принца Эндрю из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Младший брат короля был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Его допрашивали 11 часов, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Несмотря на то, что королевская семья лишила Эндрю титулов и пообещала поспособствовать расследованию дела, активисты антимонархической группы Republic во время появления Карла III и Кейт Миддлтон на публике вышли на демонстрацию с желтыми плакатами с надписями «Долой монархию», «Не мой король» и «Долой корону», сообщает People.

Некоторые протестующие держали в руках плакаты с фотографиями Эндрю, опубликованными в файлах Эпштейна. На снимках было написано: «Карл, что ты знал?».

