Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:45

США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива

Хегсет заявил о недопустимости блокировки Ормузского пролива

Иранские военные корабли в Ормузском проливе Иранские военные корабли в Ормузском проливе Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, заявил военный министр США Пит Хегсет на пресс-конференции. Глава Пентагона назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию, передает Fox News.

По словам Хегсета, Иран на протяжении десятилетий угрожает судоходству в проливе, пытаясь взять его в заложники. Он подчеркнул, что американская сторона сотрудничает с партнерами в других ведомствах для обеспечения свободы транзита.

Сообщения о том, что администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на Ормузский пролив, являются нелепыми <…> Мы сотрудничаем с нашими партнерами в других ведомствах, и не допустим, чтобы пролив оставался закрытым, или чтобы транзит товаров по нему был затруднен, — сказал шеф Пентагона.

Ранее военный аналитик Эрл Расмуссен рассказал, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. По его мнению, без радикальных мер со стороны США контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.

США
Иран
Пит Хегсет
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.