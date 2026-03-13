США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива

США не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, заявил военный министр США Пит Хегсет на пресс-конференции. Глава Пентагона назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию, передает Fox News.

По словам Хегсета, Иран на протяжении десятилетий угрожает судоходству в проливе, пытаясь взять его в заложники. Он подчеркнул, что американская сторона сотрудничает с партнерами в других ведомствах для обеспечения свободы транзита.

Сообщения о том, что администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на Ормузский пролив, являются нелепыми <…> Мы сотрудничаем с нашими партнерами в других ведомствах, и не допустим, чтобы пролив оставался закрытым, или чтобы транзит товаров по нему был затруднен, — сказал шеф Пентагона.

Ранее военный аналитик Эрл Расмуссен рассказал, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. По его мнению, без радикальных мер со стороны США контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.