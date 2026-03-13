Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:49

Стример «заплатил» за выпады на ВС России в компьютерной игре

Стримера оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС России в игре

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение против стримера CrewGTW — его оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили РИА Новости. Он дискредитировал ВС России в игре War Thunder.

Постановлением Канавинского районного суда <…> Чернышов Максим Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части статьи 20.3.3 КоАП РФ <...> Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, — уточнили в суде.

Ранее в Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу с тату в виде герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили комментарии пользовательницы с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

Также Измайловский районный суд Москвы вынес решение о привлечении к административной ответственности главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы за дискредитацию ВС РФ. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в ее Telegram-канале.

