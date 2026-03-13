ЦБ России раскрыл неприятную правду о банковских вкладах ЦБ: максимальная ставка по вкладам в России упала до 13,87%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках по итогам первой декады марта снизилась до 13,87% годовых, сообщила пресс-служба Центробанка. Показатель заметно отстал от текущего уровня ключевой ставки.

Для сравнения, в конце февраля максимальная ставка составляла 14,06%, уточнили в регуляторе. Таким образом, за первые 10 дней марта она сократилась на 0,19 процентного пункта.

При расчете показателя ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту. В статистику не включаются ставки с капитализацией процентов, а также депозиты с дополнительными условиями, пояснили в Центробанке.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3–4% в течение двух лет. Отвечая на вопрос о сроках безболезненного для экономики снижения ставки, парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

По словам Аксакова, это раскрутит инфляционную спираль, приведет к потере доверия к рублю, а бизнес и граждане начнут уходить в другие валюты или переходить на бартер, как в 1990-е.