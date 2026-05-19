Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 16:32

Названа новая возможная причина опрокидывания аэролодки на Байкале

Водолаз Звягинцев: лодка на Байкале могла опрокинуться из-за превышения скорости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэролодка на Байкале могла опрокинуться из-за превышения скорости и грубейшего нарушения правил эксплуатации судна, заявил NEWS.ru Герой России офицер, водолаз Андрей Звягинцев. По его словам, перегруженный катер «Север 750» стал крайне неустойчив к разворотам и движению, что в сочетании с переходом между ледяным покровом и открытой водой привело к трагедии. Он добавил, что аэролодка технически способна развить скорость больше 100 км/ч.

Каждое техническое средство имеет определенный запас, который обеспечивает безаварийную эксплуатацию. «Север 750», который опрокинулся на Байкале, обладает грузоподъемностью 10 человек, на борту было 18. Данная нагрузка была, вероятно, размещена неравномерно по судну. То есть техническое средство стало крайне неустойчивым к разворотам, поворотам и движению. Также во время перехода со льда на воду и обратно менялась плотность покрова. Это могло сказаться на устойчивости катера. Следующий фактор — скоростной режим. Это достаточно быстроходное судно, оно имеет возможность разгоняться больше 100 км/ч. Здесь тоже могли быть нарушены требования к эксплуатации, что и привело к опрокидыванию аэролодки, — пояснил Звягинцев.

Ранее юрист Вадим Багатурия заявил, что виновным в чрезвычайном происшествии с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюремного заключения. По его словам, наказание будет столь серьезным, поскольку случившееся квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Регионы
Байкал
происшествия
трагедии
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.