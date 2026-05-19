Названа новая возможная причина опрокидывания аэролодки на Байкале

Аэролодка на Байкале могла опрокинуться из-за превышения скорости и грубейшего нарушения правил эксплуатации судна, заявил NEWS.ru Герой России офицер, водолаз Андрей Звягинцев. По его словам, перегруженный катер «Север 750» стал крайне неустойчив к разворотам и движению, что в сочетании с переходом между ледяным покровом и открытой водой привело к трагедии. Он добавил, что аэролодка технически способна развить скорость больше 100 км/ч.

Каждое техническое средство имеет определенный запас, который обеспечивает безаварийную эксплуатацию. «Север 750», который опрокинулся на Байкале, обладает грузоподъемностью 10 человек, на борту было 18. Данная нагрузка была, вероятно, размещена неравномерно по судну. То есть техническое средство стало крайне неустойчивым к разворотам, поворотам и движению. Также во время перехода со льда на воду и обратно менялась плотность покрова. Это могло сказаться на устойчивости катера. Следующий фактор — скоростной режим. Это достаточно быстроходное судно, оно имеет возможность разгоняться больше 100 км/ч. Здесь тоже могли быть нарушены требования к эксплуатации, что и привело к опрокидыванию аэролодки, — пояснил Звягинцев.

Ранее юрист Вадим Багатурия заявил, что виновным в чрезвычайном происшествии с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюремного заключения. По его словам, наказание будет столь серьезным, поскольку случившееся квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.