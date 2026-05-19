19 мая 2026 в 15:11

Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале

Юрист Багатурия: виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: t.me/mchsburyatia
Виновным в чрезвычайном происшествии с аэролодкой на Байкале грозит до 10 лет тюремного заключения, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, наказание будет столь серьезным, поскольку случившееся квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За ЧП с аэролодкой на Байкале ответственным за нахождение людей на борту грозит до 10 лет лишения свободы. Произошедшее будет рассматриваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможно, в ходе расследования будет установлена дополнительная квалификация в отношении подозреваемых, и это будет не единственное обвинение. Но пока прогноз именно до 10 лет лишения свободы, — пояснил Багатурия.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что на борту опрокинувшейся аэролодки на Байкале находилось 18 человек. При этом пятеро из них погибли. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги, принято решение о ее госпитализации.

Впоследствии стало известно, что закончившийся трагедией тур на Байкал стоил 65 тыс. рублей. Организацией занималась туристическая компания из подмосковного Ступино.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
