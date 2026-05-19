Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:48

ЕС готовится принять важное решение по антироссийским санкциям

Politico: ЕС может начать рассматривать санкции против России раз в год

Европейский союз рассматривает возможность продления антироссийских ограничений раз в год вместо текущего режима раз в полгода, сообщает Politico со ссылкой на еврочиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к саммиту, намеченному на середину июня.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски сообщил, что Евросоюз способен утвердить 21-й пакет ограничений против России до истечения мандата действующего председателя Совета ЕС. Однако гарантий нет — мешают сложные переговоры и необходимость поэтапных согласований с другими государствами, уточнил политик.

Кроме того, источник заявил, что в Евросоюзе намерены сократить максимальный срок командировки российских дипломатов до пяти лет. Эта мера, по словам собеседника, может попасть в 21-й пакет антироссийских ограничений. Пока инициатива обсуждается лишь на уровне разговоров.

