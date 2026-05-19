Дочерняя компания «Аэрофлота» заключила соглашение с Cloud.ru в ходе ЦИПР

Дочерняя компания «Аэрофлота» «АФЛТ-Системс» (входит в Группу «Аэрофлот») заключила соглашение о стратегическом партнерстве с облачным провайдером Cloud.ru. Подписание состоялось на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Целью сотрудничества станет ускорение импортозамещения, повышение надежности IT-инфраструктуры, внедрение в авиаотрасли передовых облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. Компании договорились о совместном развитии цифровых продуктов для клиентского сервиса и бэк-офиса. Cloud.ru даст «АФЛТ-Системс» возможность оперативно разворачивать сложные отраслевые решения, что необходимо в условиях ускоренной цифровой трансформации авиации.

Наша цель — не просто повысить качество и скорость сервисов национального перевозчика, а кратно увеличить их пропускную способность, быстро тестировать гипотезы, сократить клиентский путь и разгрузить операторов кол-центра от рутинных запросов. Для этого необходима высокопроизводительная и масштабируемая инфраструктура. Партнерство с Cloud.ru дает нам именно такую технологическую базу, — отметил генеральный директор «АФЛТ-Системс» Руслан Верещагин.

«АФЛТ-Системс» является ведущим российским разработчиком и интегратором IT-решений для авиации. Компания фокусируется на создании, внедрении и сопровождении цифровых продуктов для обеспечения бизнес-эффективности и устойчивого развития отрасли.

Также на ЦИПР «Аэрофлот» презентовал VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Проект на базе цифровой реальности стал собственной разработкой специалистов авиакомпании. Во время разработок они использовали интеграцию технологий визуализации, трекинга и тактильного отклика.

Пользователи тренажеров попадают в виртуальную кабину пилота, полностью имитирующую реальную. В интерактивном формате они могут изучать расположение органов управления воздушного судна, отрабатывать процедуры на первичном уровне и закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях.

VR-тренажеры уже применяются в Авиационной школе «Аэрофлота» для начальной подготовки летного состава на уровне CBT (Computer Based Training). Будущие пилоты приобретают ценные практические навыки до этапа подготовки на FFS (FullFlight Simulators) и выполнения реального полета.