При взрыве автомобиля в Дамаске пострадали 12 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля в районе Баб-Шарки в Дамаске ранения получили 12 человек, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи Минздрава Сирии Наджиба ан-Наасан. Пострадавших доставили в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

В результате взрыва автомобиля в районе Баб-Шарки в Дамаске пострадали 12 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь, — заявил ан-Наасана.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре сбора вооружений в Дамаске. После этого в районе была слышна стрельба.

Ранее иранское военное командование заявило о готовности нанести удар по президентскому дворцу в Дамаске. Тегеран назвал сирийские отели Four Seasons и Sheraton, а также дворцовый комплекс главы государства потенциальными целями, поскольку последние два объекта являются «местами сбора израильских, американских и британских советников».