19 мая 2026 в 15:30

Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии

Один человек погиб при взрыве в центре Дамаска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре сбора вооружений в Дамаске, сообщил гостелеканал Сирии. После этого в районе была слышна стрельба.

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения во вторник в результате взрыва устройства недалеко от центра сбора вооружений в столице Сирии Дамаске, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мощный ночной взрыв с яркой огненной вспышкой в израильском городе Бейт-Шемеш оказался частью заранее запланированных испытаний государственной оборонной компании Tomer. В день испытаний местные жители решили, что их населенный пункт вновь подвергся военному удару со стороны Ирана.

До этого инцидент с обрушением подземных конструкций на угольной шахте компании Eastern Coalfields Limited в индийском городе Асансол штата Западная Бенгалия привел к гибели одного сотрудника и ранению еще 15 человек. Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте было зафиксировано примерно в 10:30 (08:00 мск). Уточняется, что непосредственным фактором, спровоцировавшим обрушение, послужил мощный взрыв.

