14 мая 2026 в 20:32

Горняки попали в смертельный капкан из-за взрыва на угольной шахте

Один горняк погиб и 15 пострадали при обрушении угольной шахты в Индии

Инцидент с обрушением подземных конструкций на угольной шахте компании Eastern Coalfields Limited в индийском городе Асансол штата Западная Бенгалия привел к гибели одного сотрудника и ранению еще 15 человек, сообщает местное новостное агентство Press Trust of India. Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте было зафиксировано примерно в 10:30 (08:00 мск).

Один работник погиб и по меньшей мере еще 15 человек ранены после того, как часть угольной шахты обрушилась, — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что непосредственным фактором, спровоцировавшим обрушение, послужил мощный взрыв. Согласно сведениям представителей локальной полиции, детонация произошла на территории сектора 27, вследствие чего группа сотрудников оказалась отрезанной от выходов внутри подземных выработок и получила различные телесные повреждения.

Ранее двоих последних сотрудников шахты «Комсомолец» в Кемеровской области, которая подверглась затоплению талыми водами, успешно вывели на поверхность. Все специалисты находятся в полной безопасности. Горняков с другого промышленного объекта — имени Кирова — эвакуировали еще 1 мая, добыча угля там была временно приостановлена.

