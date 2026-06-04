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04 июня 2026 в 12:40

«Не жалели даже гражданских»: российский военный рассказал о зверствах ВСУ

Командир Чапаев: ВСУ убили мирных жителей, пытавшихся сбежать из Нововасильевки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские военные убили большое количество мирных жителей в селе Нововасильевка под Красноармейском, сообщил ТАСС командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев. Он отметил, что в населенном пункте было очень много гражданских.

Я не знаю, как их [ВСУ] назвать, но они даже гражданских не жалели, убивали дронами, — рассказал военный.

По его словам, среди жертв были пожилые люди. Командир отметил, что многие жители, которые пытались выходить в направлении РФ, стали мишенью для украинских вооруженных сил.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что ВСУ не способны проводить масштабные контрнаступательные операции. Он пояснил, что украинские силы продолжают отдельные контратаки только на тактическом уровне.

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