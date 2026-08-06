Следователи нашли новые факты по делу о похищениях девушек ради денег СК раскрыл еще четыре эпизода похищения девушек и вымогательства в Москве

Следователи установили еще четыре эпизода похищения девушек и вымогательства денег в Москве, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице в Telegram-канале. Новые факты преступной деятельности двух жителей Подмосковья подтверждаются в том числе денежными переводами. Ущерб по этим эпизодам превысил 200 тысяч рублей.

Продолжается расследование новых эпизодов преступной деятельности двух жителей Московской области. <…> Следователи столичного Следственного комитета установили дополнительно еще четыре эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводами. Ущерб по этим эпизодам превысил 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Было установлено, что с сентября по октябрь 2024 года фигуранты под угрозой расправы и с применением психологического давления сажали девушек в автомобиль и требовали у них деньги. По уголовному делу уже доказаны девять подобных эпизодов и хищение более 750 тысяч рублей, а обвиняемые получили сроки 8 и 9,5 года лишения свободы.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о похищении 16-летнего подростка. Трое фигурантов получили от пяти до 7,5 года лишения свободы.