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04 августа 2026 в 18:46

Трех мужчин наказали за похищение подростка

Трое мужчин получили до 7,5 года колонии за похищение подростка в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о похищении 16-летнего подростка, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службе судов города. Виновными в похищении и вымогательстве признаны Тимофей Патласов, Матвей Холодков и Андрей Коржаков. Ранее судимые Коржаков и Холодков получили пять и лет лет лишения свободы соответственно, а Патласов — 7,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Преступление произошло в марте прошлого года, когда нападавшие затолкали юношу в автомобиль и связали пластиковыми хомутами. От жертвы требовали 1,5 млн рублей, сопровождая свои претензии побоями и угрозами ножом. Подростка удерживали около четырех часов и отпустили в Сестрорецке только после того, как его отец перевел вымогателям 300 тыс. рублей.

После получения денег похитители довезли несовершеннолетнего до дома <...>, предоставили ему возможность покинуть автомобиль, но вновь потребовали передать оставшуюся сумму в размере 1 200 000 рублей в ближайшее время, — уточнили в суде.

Согласно материалам следствия, организатором вымогательства выступало неустановленное лицо из интернета, действовавшее через Коржакова. Все фигуранты полностью признали свою вину в содеянном на судебном заседании.

Ранее стало известно, что Москве перед судом предстанут семь участников банды, которая организовывала подставные свидания. Девушки из преступной группы знакомились с жертвами в интернете и звали их на встречи. Клиентов приводили в конкретное заведение, где злоумышленницы заказывали дешевый алкоголь, но в чек их вписывали по ценам элитных марок.

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