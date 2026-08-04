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04 августа 2026 в 19:20

Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине

Контрабандисты на Украине попытались провезти в цистерне 105 тыс. пачек сигарет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Контрабандисты на Украине попытались провести 105 тыс. пачек сигарет на сумму $99 тыс. (8 млн рублей) в газовой цистерне, сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны. Водителю грозит 11 лет лишения свободы.

На Буковине (Черновицкая область. — NEWS.ru) пресекли контрабанду сигарет на сумму более 4,4 млн гривен: 105 тыс. пачек были спрятаны в газовой цистерне, — говорится в сообщении.

Во время взвешивания автомобиля на таможне правоохранители обнаружили, что машина оказалась на тонну тяжелее, чем заявлено. Скрытое отделение с контрабандой в газовой цистерне обнаружилось после проверки сканером.

Ранее сотрудники российской Центральной акцизной таможни выявили уклонение от уплаты сборов на сумму около 130 млн рублей при импорте табака из Турции. Компания занижала стоимость в 2,5 раза и ввозила через порт Новороссийска 900 тонн табака. Суд приговорил директора фирмы к штрафу в 300 тыс. рублей и дополнительно взыскал несобранную сумму.

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